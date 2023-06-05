По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)

4 червня армія РФ завдала удару двома ракетами із ЗРК С-300 по Чугуєву в Харківській області, а вранці 5 червня обстріляла Куп’янськ – попередньо, з РСЗВ.

“За даними слідства, 4 червня близько 22:15 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. 5 червня о 6:00 військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки, гараж та будівлю лікарняної лабораторії“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

На місцях обстрілів провели слідчі дії. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни. Інформації щодо постраждалих немає.