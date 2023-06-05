По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)
4 червня армія РФ завдала удару двома ракетами із ЗРК С-300 по Чугуєву в Харківській області, а вранці 5 червня обстріляла Куп’янськ – попередньо, з РСЗВ.
“За даними слідства, 4 червня близько 22:15 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. 5 червня о 6:00 військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки, гараж та будівлю лікарняної лабораторії“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Читайте також: Синєгубов повідомив про ракетний удар по Чугуєву та ранковий обстріл Куп’янська
На місцях обстрілів провели слідчі дії. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни. Інформації щодо постраждалих немає.
Новини за темою:
Ви читали новину: «По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 11:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 червня армія РФ завдала удару двома ракетами із ЗРК С-300 по Чугуєву в Харківській області, а вранці 5 червня обстріляла Куп’янськ – попередньо, з РСЗВ".