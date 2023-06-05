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По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)

Події 11:40   05.06.2023
Оксана Горун
По Чугуєву вдарили С-300, по Куп’янську – з РСЗВ: дані прокуратури (фото)

4 червня армія РФ завдала удару двома ракетами із ЗРК С-300 по Чугуєву в Харківській області, а вранці 5 червня обстріляла Куп’янськ – попередньо, з РСЗВ.

За даними слідства, 4 червня близько 22:15 російські військові завдали ракетний удар по м. Чугуїв. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві ракети типу С-300. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. 5 червня о 6:00 військовослужбовці зс рф вчергове обстріляли м. Куп‘янськ. Попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено житлові будинки, гараж та будівлю лікарняної лабораторії“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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На місцях обстрілів провели слідчі дії. Кримінальні провадження відкрили за порушення законів та звичаїв війни. Інформації щодо постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 12

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 11

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 10

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 9

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 8

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 7

Наслідки обстрілів Харківської області 4 червня 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 червня армія РФ завдала удару двома ракетами із ЗРК С-300 по Чугуєву в Харківській області, а вранці 5 червня обстріляла Куп’янськ – попередньо, з РСЗВ".