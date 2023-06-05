По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)
4 июня армия РФ нанесла удар двумя ракетами из ЗРК С-300 по Чугуеву в Харьковской области, а утром 5 июня обстреляла Купянск — предварительно, из РСЗО.
«По данным следствия, 4 июня около 22:15 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две ракеты типа С-300. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. 5 июня в 6:00 военнослужащие из рф в очередной раз обстреляли г. Купянск. Предварительно, из РСЗО. Повреждены жилые дома, гараж и здание больничной лаборатории», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
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На местах обстрелов провели следственные действия. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны. Информации о пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июня армия РФ нанесла удар двумя ракетами из ЗРК С-300 по Чугуеву в Харьковской области, а утром 5 июня обстреляла Купянск — предварительно, из РСЗО".