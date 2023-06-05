Live
  • Понедельник 05.06.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.35
    • 🟢

По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)

Происшествия 11:40   05.06.2023
Оксана Горун
По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)

4 июня армия РФ нанесла удар двумя ракетами из ЗРК С-300 по Чугуеву в Харьковской области, а утром 5 июня обстреляла Купянск — предварительно, из РСЗО.

«По данным следствия, 4 июня около 22:15 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две ракеты типа С-300. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. 5 июня в 6:00 военнослужащие из рф в очередной раз обстреляли г. Купянск. Предварительно, из РСЗО. Повреждены жилые дома, гараж и здание больничной лаборатории», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска

На местах обстрелов провели следственные действия. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны. Информации о пострадавших нет.

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 12

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 11

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 10

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 9

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 8

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 7

Последствия обстрелов Харьковской области 4 июня 2023 6

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)
По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)
05.06.2023
На Харьковщине «будет громко»
На Харьковщине «будет громко»
05.06.2023
Мужчина заплатит почти 200 тыс. грн за 30 срубленных на Харьковщине деревьев
Мужчина заплатит почти 200 тыс. грн за 30 срубленных на Харьковщине деревьев
05.06.2023
Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска
Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска
05.06.2023
Осторожно! ИПСО. В ВСУ предупредили об информационных планах врага
Осторожно! ИПСО. В ВСУ предупредили об информационных планах врага
05.06.2023
У границы с Харьковщиной уничтожили технику РФ, в том числе два танка (видео)
У границы с Харьковщиной уничтожили технику РФ, в том числе два танка (видео)
05.06.2023

Новости по теме:

11:57
Мужчина заплатит почти 200 тыс. грн за 30 срубленных на Харьковщине деревьев
11:40
По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)
09:45
За сутки на Харьковщине ранены три человека: фото «прилетов»
08:28
Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска
08:11
ГСЧС сообщила о пожаре и разрушениях из-за обстрелов Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июня армия РФ нанесла удар двумя ракетами из ЗРК С-300 по Чугуеву в Харьковской области, а утром 5 июня обстреляла Купянск — предварительно, из РСЗО".