По Чугуеву ударили С-300, по Купянску — из РСЗО: данные прокуратуры (фото)

4 июня армия РФ нанесла удар двумя ракетами из ЗРК С-300 по Чугуеву в Харьковской области, а утром 5 июня обстреляла Купянск — предварительно, из РСЗО.

«По данным следствия, 4 июня около 22:15 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. По предварительным данным, оккупанты выпустили по городу две ракеты типа С-300. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. 5 июня в 6:00 военнослужащие из рф в очередной раз обстреляли г. Купянск. Предварительно, из РСЗО. Повреждены жилые дома, гараж и здание больничной лаборатории», — сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Синегубов сообщил о ракетном ударе по Чугуеву и утреннем обстреле Купянска

На местах обстрелов провели следственные действия. Уголовные производства открыли за нарушение законов и обычаев войны. Информации о пострадавших нет.