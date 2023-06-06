Live
  • Вівторок 06.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🔴

Армія РФ знищила 41 будівлю рятувальників на Харківщині та 53 їхні автівки

Події 13:19   06.06.2023
Павло Велицький
Оксана Горун
Армія РФ знищила 41 будівлю рятувальників на Харківщині та 53 їхні автівки

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли про матеріальні втрати, яких зазнали підрозділи за час повномасштабного вторгнення РФ до України.

“На жаль, є втрати в гарнізоні. Зруйновано 41 будівлю пожежно-рятувальних депо. Втрати є й за технікою. Понад 53 пожежні автомобілі були знищені. Також є втрати серед особового складу, які відновити неможливо”, – сказав на брифінгу 6 червня т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань.

Наразі рятувальники відновлюють втрачене за допомогою не лише державної влади, а й міжнародних донорів. Паралельно продовжують працювати на деокупованих територіях та займатися розмінуванням.

“Зараз йде величезний вал від населення заявок. Але, попри те, що тут створено потужний загін з усієї України з розмінування, на все, на жаль, не вистачає зараз цих потужностей. Ми працюємо над цими питаннями, вишукуємо резерви, займаємося навчанням піротехнічних підрозділів, щоби збільшити цю чисельність”, — зазначив Чабань.

Читайте також:  У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів

Він наголосив, що пріоритетами у розмінуванні залишаються газопроводи, ЛЕП, дороги та території, відведені під сільгоспугіддя.

Автор: Павло Велицький, Оксана Горун
Популярно
На Харківщині загинула дитина, яку повернули з евакуації працювати на городі
На Харківщині загинула дитина, яку повернули з евакуації працювати на городі
06.06.2023
У Вільшанах шахрай продавав вигадані товари: на його горищі знайшли схованку
У Вільшанах шахрай продавав вигадані товари: на його горищі знайшли схованку
06.06.2023
Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію
Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію
06.06.2023
Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт
Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт
06.06.2023
Синєгубов повідомив про перспективи відновлення лікарні в Ізюмі
Синєгубов повідомив про перспективи відновлення лікарні в Ізюмі
06.06.2023
На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
06.06.2023

Новини за темою:

13:07
У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів
11:28
Ракетний удар пошкодив магазини, житлові будинки і офіси у Харкові
21:10
Загиблому було 57 років. Наслідки обстрілу Балаклії показала прокуратура
16:24
У Куп’янську сталася масштабна пожежа через обстріл – ДСНС (фото)
08:11
ДСНС повідомила про пожежу та руйнування через обстріли Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ знищила 41 будівлю рятувальників на Харківщині та 53 їхні автівки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 13:19;

    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли про матеріальні втрати, яких зазнали підрозділи за час повномасштабного вторгнення РФ до України".