Армія РФ знищила 41 будівлю рятувальників на Харківщині та 53 їхні автівки

У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли про матеріальні втрати, яких зазнали підрозділи за час повномасштабного вторгнення РФ до України.

“На жаль, є втрати в гарнізоні. Зруйновано 41 будівлю пожежно-рятувальних депо. Втрати є й за технікою. Понад 53 пожежні автомобілі були знищені. Також є втрати серед особового складу, які відновити неможливо”, – сказав на брифінгу 6 червня т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань.

Наразі рятувальники відновлюють втрачене за допомогою не лише державної влади, а й міжнародних донорів. Паралельно продовжують працювати на деокупованих територіях та займатися розмінуванням.

“Зараз йде величезний вал від населення заявок. Але, попри те, що тут створено потужний загін з усієї України з розмінування, на все, на жаль, не вистачає зараз цих потужностей. Ми працюємо над цими питаннями, вишукуємо резерви, займаємося навчанням піротехнічних підрозділів, щоби збільшити цю чисельність”, — зазначив Чабань.

Він наголосив, що пріоритетами у розмінуванні залишаються газопроводи, ЛЕП, дороги та території, відведені під сільгоспугіддя.