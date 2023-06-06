Армия РФ разрушила 41 здание спасателей на Харьковщине и уничтожила 53 их авто

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали о материальных потерях, которые понесли подразделения за время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«К сожалению, есть потери в гарнизоне. Разрушено 41 здание пожарно-спасательных депо. Потери есть и по технике. Более 53 пожарных автомобилей были уничтожены. Также есть потери среди личного состава, которые восстановить невозможно», — сказал на брифинге 6 июня вр. и.о. начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Чабань.

Сейчас спасатели восстанавливают утраченное при помощи не только государственной власти, но и международных доноров. Параллельно продолжают работать на деоккупированных территориях и заниматься разминированием.

«Сейчас идет огромный вал от населения заявок. Но, несмотря на то, что здесь создан мощный отряд со всей Украины по разминированию, на все, к сожалению, не хватает сейчас этих мощностей. Мы работаем над этими вопросами, изыскиваем резервы, занимаемся обучением пиротехнических подразделений, чтобы увеличить эту численность», — отметил Чабань.

Он подчеркнул, что приоритетами в разминировании остаются газопроводы, ЛЭП, дороги и территории, отведенные под сельхозугодья.