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Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла

Події 20:10   12.06.2023
Олена Нагорна
Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла

Кількість загиблих через підрив дамби Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області зросла до десяти осіб, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні, за його словами, стало відомо про ще двох загиблих в одному із районів Херсона. Це невідома жінка та 50-річний чоловік. Обоє потонули.

Також Прокудін розповів, що ще 20 людей постраждали, серед них п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників. Зниклими безвісти вважаються 35 осіб, серед них семеро дітей.

У Миколаївській області внаслідок підтоплення, за даними облуправління ДСНС, наразі відомо про двох загиблих: мешканця села Василівка та мешканку села Нововасилівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 20:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих через підрив дамби Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області зросла до десяти осіб, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.".