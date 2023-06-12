Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла
Кількість загиблих через підрив дамби Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області зросла до десяти осіб, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Сьогодні, за його словами, стало відомо про ще двох загиблих в одному із районів Херсона. Це невідома жінка та 50-річний чоловік. Обоє потонули.
Також Прокудін розповів, що ще 20 людей постраждали, серед них п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників. Зниклими безвісти вважаються 35 осіб, серед них семеро дітей.
У Миколаївській області внаслідок підтоплення, за даними облуправління ДСНС, наразі відомо про двох загиблих: мешканця села Василівка та мешканку села Нововасилівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 20:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих через підрив дамби Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області зросла до десяти осіб, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.".