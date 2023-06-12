Кількість загиблих через затоплення Херсонщини та Миколаївщини зросла

Кількість загиблих через підрив дамби Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області зросла до десяти осіб, повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні, за його словами, стало відомо про ще двох загиблих в одному із районів Херсона. Це невідома жінка та 50-річний чоловік. Обоє потонули.

Також Прокудін розповів, що ще 20 людей постраждали, серед них п’ятеро поліцейських та двоє рятувальників. Зниклими безвісти вважаються 35 осіб, серед них семеро дітей.

У Миколаївській області внаслідок підтоплення, за даними облуправління ДСНС, наразі відомо про двох загиблих: мешканця села Василівка та мешканку села Нововасилівка.