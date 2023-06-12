Количество погибших из-за затопления Херсонщины и Николаевщины возросло

Количество погибших из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления Херсонской области возросло до десяти человек, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня, по его словам, стало известно о еще двоих погибших в одном из районов Херсона. Это неизвестная женщина и 50-летний мужчина. Оба утонули.

Также Прокудин рассказал, что еще 20 человек пострадали, среди них пятеро полицейских и двое спасателей. Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

В Николаевской области в результате подтопления, по данным облуправления ГСЧС, пока известно о двух погибших: жителе села Васильевка и жительнице села Нововасильевка.