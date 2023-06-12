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Количество погибших из-за затопления Херсонщины и Николаевщины возросло

Происшествия 20:10   12.06.2023
Елена Нагорная
Количество погибших из-за затопления Херсонщины и Николаевщины возросло Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Количество погибших из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления Херсонской области возросло до десяти человек, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Сегодня, по его словам, стало известно о еще двоих погибших в одном из районов Херсона. Это неизвестная женщина и 50-летний мужчина. Оба утонули.

Также Прокудин рассказал, что еще 20 человек пострадали, среди них пятеро полицейских и двое спасателей. Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

В Николаевской области в результате подтопления, по данным облуправления ГСЧС, пока известно о двух погибших: жителе села Васильевка и жительнице села Нововасильевка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июня 2023 в 20:10;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления Херсонской области возросло до десяти человек, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.".