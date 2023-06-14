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У Харківській області з котельні зроблять Центр безпеки громадян (фото)

Суспільство 15:10   14.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області з котельні зроблять Центр безпеки громадян (фото) Фото: Артем Астахов

Колишню котельню у селищі Покотилівка найближчим часом перебудують у Центр безпеки громадян.

Про це повідомив начальник Харківського РУ ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов.

За його словами, наразі проводиться передпроєктна робота.

«У січні 2023 року будівля котельної в Покотилівці була передана зі спільної власності громад Харківського району до комунальної власності Височанської селищної ради з метою створення нового сучасного пожежно-рятувального підрозділу. На сьогодні проводиться передпроєктна робота та розробляється відповідна документація для проведення реконструкції», – зазначив Астахов.

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Фото: Артем Астахов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 15:10;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишню котельню у селищі Покотилівка найближчим часом перебудують у Центр безпеки громадян.".