У Харківській області з котельні зроблять Центр безпеки громадян (фото)
Фото: Артем Астахов
Колишню котельню у селищі Покотилівка найближчим часом перебудують у Центр безпеки громадян.
Про це повідомив начальник Харківського РУ ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов.
За його словами, наразі проводиться передпроєктна робота.
«У січні 2023 року будівля котельної в Покотилівці була передана зі спільної власності громад Харківського району до комунальної власності Височанської селищної ради з метою створення нового сучасного пожежно-рятувального підрозділу. На сьогодні проводиться передпроєктна робота та розробляється відповідна документація для проведення реконструкції», – зазначив Астахов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 15:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишню котельню у селищі Покотилівка найближчим часом перебудують у Центр безпеки громадян.".