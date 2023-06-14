У Харківській області з котельні зроблять Центр безпеки громадян (фото)

Колишню котельню у селищі Покотилівка найближчим часом перебудують у Центр безпеки громадян.

Про це повідомив начальник Харківського РУ ГУ ДСНС в Харківській області Артем Астахов.

За його словами, наразі проводиться передпроєктна робота.

«У січні 2023 року будівля котельної в Покотилівці була передана зі спільної власності громад Харківського району до комунальної власності Височанської селищної ради з метою створення нового сучасного пожежно-рятувального підрозділу. На сьогодні проводиться передпроєктна робота та розробляється відповідна документація для проведення реконструкції», – зазначив Астахов.