В Харьковской области из котельной сделают Центр безопасности граждан (фото)

Бывшую котельную в поселке Покотиловка в ближайшее время перестроят в Центр безопасности граждан.

Об этом сообщил начальник Харьковского РУ ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов.

По его словам, сейчас проводится предпроектная работа.

«В январе 2023 года здание котельной в Покотиловке было передано из общей собственности громад Харьковского района в коммунальную собственность Высочанского поселкового совета с целью создания нового современного пожарно-спасательного подразделения. На сегодня проводится предпроектная работа и разрабатывается соответствующая документация для проведения реконструкции», — отметил Астахов.

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