В Харьковской области из котельной сделают Центр безопасности граждан (фото)
Фото: Артем Астахов
Бывшую котельную в поселке Покотиловка в ближайшее время перестроят в Центр безопасности граждан.
Об этом сообщил начальник Харьковского РУ ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов.
По его словам, сейчас проводится предпроектная работа.
«В январе 2023 года здание котельной в Покотиловке было передано из общей собственности громад Харьковского района в коммунальную собственность Высочанского поселкового совета с целью создания нового современного пожарно-спасательного подразделения. На сегодня проводится предпроектная работа и разрабатывается соответствующая документация для проведения реконструкции», — отметил Астахов.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 15:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшую котельную в поселке Покотиловка в ближайшее время перестроят в Центр безопасности граждан.".