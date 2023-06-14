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В Харьковской области из котельной сделают Центр безопасности граждан (фото)

Общество 15:10   14.06.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области из котельной сделают Центр безопасности граждан (фото) Фото: Артем Астахов

Бывшую котельную в поселке Покотиловка в ближайшее время перестроят в Центр безопасности граждан.

Об этом сообщил начальник Харьковского РУ ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Астахов.

По его словам, сейчас проводится предпроектная работа.

«В январе 2023 года здание котельной в Покотиловке было передано из общей собственности громад Харьковского района в коммунальную собственность Высочанского поселкового совета с целью создания нового современного пожарно-спасательного подразделения. На сегодня проводится предпроектная работа и разрабатывается соответствующая документация для проведения реконструкции», — отметил Астахов.

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Фото: Артем Астахов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июня 2023 в 15:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшую котельную в поселке Покотиловка в ближайшее время перестроят в Центр безопасности граждан.".