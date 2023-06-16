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ЗСУ продовжують наступати на півдні, просування – на кілометри: дані ISW

Події 08:08   16.06.2023
Оксана Горун
ЗСУ продовжують наступати на півдні, просування – на кілометри: дані ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про успіхи українських контрнаступальних дій, просування на різних ділянках – від 1 до 7 км.

“Українські сили продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня досягли успіхів. Прессекретар Генштабу України Олександр Штапун повідомив, що українські сили провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. Пресцентр української групи військ “Таврія” повідомив, що українські сили просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі м. Вугледар. Російські військові блогери стверджували, що українські війська безуспішно атакували на південний захід і на південь від Орєхова на заході Запорізької області, і стверджували, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі через покращення погодних умов. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що українські сили просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області та звільнили сім населених пунктів у цих районах”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.

При цьому, посилаючись на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка, аналітики зазначили, що українські сили, ймовірно, ще не розпочали своїх основних зусиль.

“За оцінкою ISW, українські наступальні операції, що продовжуються, ймовірно, створюють умови для ширших цілей українського контрнаступу, які не одразу зрозумілі та, отже, є початковою фазою контрнаступу, що триває”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики наголосили, що армія РФ веде “доктринально обґрунтовані оборонні операції”, відбиваючи або уповільнюючи дії Сил оборони й також проводячи контратаки. Крім того, складнощі ЗСУ створюють засоби РЕБ ворога.

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“ISW раніше оцінювала, що російські можливості РЕБ відіграли вирішальну роль в ускладненні українських атак на запорізькому напрямку, хоча незрозуміло, чи успішна російська тактика РЕБ є результатом переважаючих можливостей або більш ефективного використання цих систем Росією. ISW раніше зазначала, що початкові українські атаки й російські оборонні операції не слід екстраполювати, щоб передбачити результати всіх українських контрнаступальних операцій”, – підсумували в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 08:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про успіхи українських контрнаступальних дій, просування на різних ділянках – від 1 до 7 км".