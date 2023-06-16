ВСУ продолжают наступать на юге, продвижение — на километры: данные ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает об успехах украинских контрнаступательных действий, продвижение на разных участках — от 1 до 7 км.

«Украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и, как сообщается, 15 июня добились успехов. Пресс-секретарь Генштаба Украины Александр Штапун сообщил, что украинские силы провели успешные наступательные операции к северу и северо-западу от Бахмута. Пресс-центр украинской группы войск «Таврия» сообщил, что украинские силы продвинулись до одного километра в западной части Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции в районе г. Угледар. Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска безуспешно атаковали юго-западнее и южнее Орехова на западе Запорожской области, и утверждали, что украинские силы наращивают темп контрнаступательных операций в этом районе в связи с улучшением погодных условий. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинские силы продвинулись до 3 км в районе Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км в районе Большой Новоселки на западе Донецкой области и освободили семь населенных пунктов в этих районах», — сообщили в актуальной сводке ISW.

При этом, ссылаясь на заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, аналитики отметили, что украинские силы, вероятно, еще не начали свои основные усилия.

«По оценке ISW, продолжающиеся украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу ясны и, следовательно, представляют собой начальную фазу продолжающегося контрнаступления», — отметили в Институте изучения войны.

Аналитики подчеркнули, что армия РФ ведет «доктринально обоснованные оборонительные операции», отражая или замедляя действия Сил обороны и также проводя контратаки. Кроме того, сложности ВСУ создают средства РЭБ врага.

«ISW ранее оценивала, что российские возможности РЭБ сыграли решающую роль в усложнении украинских атак на запорожском направлении, хотя неясно, является ли продолжающаяся успешная российская тактика РЭБ результатом превосходящих возможностей или более эффективного использования этих систем Россией. ISW ранее отмечала, что первоначальные украинские атаки и российские оборонительные операции не следует экстраполировать, чтобы предсказать исход всех украинских контрнаступательных операций», — подытожили в ISW.