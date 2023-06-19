Двох солдатів ЗСУ кастрували росіяни у полоні. Бійців повернули під час обміну

Український психолог Анжеліка Яценко описала жахи, які пережили двоє солдатів, у новому репортажі The Times . Вона каже, що розплакалася, коли дізналася, що юнаків кастрували в полоні рф.

Це був “перший раз, коли я поводилася не як професійний психолог”, – каже український психолог Анжеліка Яценко.

Двох українських військових, які перебували в російському полоні, направили до 41-річного психолога Анжеліки Яценко після звільнення в рамках обміну полоненими, повідомляє головний іноземний кореспондент The Sunday Times Крістіна Лемб.

Коли Яценко, яка працює в Полтаві, нарешті дізналася, що трапилося з двома молодими бійцями, яких кастрували, вона сказала, що це було настільки жахливо, що вона ледве знайшла у собі сили, щоб діяти професійно, пише The Times.

«З попереднього досвіду я розуміла, що їх, ймовірно, катували, – каже Яценко. – Як людину, якій направляють найважчі випадки, переважно чоловіків до 35 років, мене дуже важко здивувати».

Але коли бійці, 25 і 28 років, розповіли їй про те, що вони пережили, то «вперше я поводилася не як професійний психолог».

«Я ніколи не чула нічого такого жахливого. Я сказала їм, що мені потрібна ванна кімната, і пішла, плакала і плакала. Я не хотіла, щоб вони бачили, оскільки вони могли подумати, що надії немає», — розповіла жінка The Times.

Двох солдатів жорстоко побили, а потім п’яні росіяни під час ув’язнення кастрували їх ножем — тоді вони думали, що вони можуть померти.

«Один із них сказав мені: «Я не знаю, як я ще живий, було стільки крові, я думав, що помру від зараження крові», — розповіла психолог.

«Звісно, справа не лише у фізичних пошкодженнях. Уявіть собі, вони молоді люди, які тільки почали своє сексуальне життя, а потім в одну секунду все закінчується. Вони ще щось відчувають, усі ці гормони, але нічого не можуть зробити. Вони ніколи не можуть бути сексуально активними. Для молодої людини це найгірше, що може статися. Їхня гідність так сильно постраждала, що це неможливо забути. Росіяни сказали їм: «Ми робимо це, щоб ви не могли мати дітей». Для мене це геноцид», – підкреслює психолог.

Після повернення з полону хлопці вони були схильні до самогубства. Адже тортури завдають не лише фізичний біль, наголошує Яценко, а й мають болісні психологічні наслідки.

Після реабілітації старший пацієнт з Яценко повернувся на фронт.

«Він наполіг на тому, щоб знову приєднатися до побратимів», — сказала вона, хитаючи головою. – Він каже, що він потрібен і легше бути там, де немає жінок. Я припускаю, що, враховуючи те, що сталося, він хоче вбити росіян».

Але у неї є інший страх. «Він може відчувати, що його життя нічого не варте, і просто хоче померти».

Тисячі солдатів з обох сторін потрапили в полон за 16 місяців після російського вторгнення. Київ не оприлюднює цифр, але періодично відбувався обмін ув’язненими, подібний до того, коли повернулися ці двоє чоловіків.

Яценко вважає, що кастрували не лише її пацієнтів. «Мені сказали, що росіяни дуже майстерно провели процедуру кастрації, начебто вміли це робити. І я чув про багато випадків від колег, які лікували інших».

Яценко сказав, що чоловіків було важко лікувати. «Вони п’ють багато антидепресантів, от і все. І ми намагаємося знайти для них якісь відволікаючі фактори. Вони не можуть спілкуватися зі своїми рідними чи друзями.

«У молодшого, який намагався покінчити життя самогубством, була дівчина, яка сказала йому, що приймає його таким, яким він є, але йому було надто важко залишатися з нею, тому вони тепер окремо».

Минулого тижня вона сказала, що він перестав говорити.

«У іншого була дівчина, яка йому подобалася, і він планував запросити на побачення, але тепер не може їй сказати. Це все так сумно, – сказала вона, – я ніколи не забуду. З одного боку я відчуваю лють, з іншого – біль. Коли я дивлюся відео з нашими українськими солдатами, я так пишаюся ними, але потім я чую ці історії».

Як і багато українців, Яценко має тісні зв’язки з рф. Її батько росіянин, і вона жила там, у Ростові, до 18 років, коли переїхала в Україну вчитися і більше не поверталася. Вони більше не спілкуються.

«Ця жага насильства у росіян у крові», – сказала вона. – Я бачив, як вона росте. Вони завжди ненавиділи нас, українців, знущалися над нашими жінками як з повій. Коли я сказав, що буду вчитися в Полтаві, з мене сміялися. Вони не можуть перемогти нас на полі бою, весь світ нам допомагає, тому вони роблять це — щоб деморалізувати нас, щоб посіяти страх, щоб мати цю маленьку помсту. Це як підірвати Каховську дамбу, вони не можуть мати Херсон, тому вони його руйнують».

Лікарі полтавського пологового будинку розповіли, що їх консультували щодо жінок з окупованих територій, яких росіяни зґвалтували, а потім вводили їм у вагіну герметик, щоб вони ніколи не могли мати дітей.

Досвід закатованих військовополонених підкреслює часто аспект жорстокості війни. У той час як сексуальне насильство над жінками та дівчатами широко висвітлюється в контексті війни, сексуальне насильство над чоловіками менш добре задокументовано.

Український психолог описала жахи, через які були змушені пройти її пацієнти, у новому звіті ,де детально фіксується вплив сексуального насильства над чоловіками під час війни в Україні.