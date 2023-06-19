Двоих солдат ВСУ кастрировали россияне в плену. Парней вернули во время обмена

Украинский психолог Анжелика Яценко описала ужасы, пережившие двое солдат, в новом репортаже The Times. Она говорит, что расплакалась, когда узнала, что юношей кастрировали в плену рф.

Это был «первый раз, когда я вела себя не как профессиональный психолог», — говорит Анжелика Яценко.

Двоих украинских военных, находившихся в российском плену, направили к 41-летнему психологу из Полтавы Анжелике Яценко после освобождения в рамках обмена пленными, сообщает главный иностранный корреспондент The Sunday Times Кристина Лемб.

«Из предыдущего опыта я понимала, что их, вероятно, пытали, – говорит Яценко. – Как человека, к которому направляют тяжелые случаи, преимущественно мужчин до 35 лет, меня очень трудно удивить».

Но когда бойцы, 25 и 28 лет, рассказали ей о том, что они пережили, то «впервые я вела себя не как профессиональный психолог».

«Я никогда не слышала ничего такого ужасного. Я сказала им, что мне нужна ванная, и ушла, плакала и плакала. Я не хотела, чтобы они видели, поскольку они могли подумать, что нет надежды», — рассказала женщина The Times.

Двое солдат жестоко избили, а потом пьяные русские во время заключения кастрировали их ножом — тогда парни думали, что они могут умереть.

Один из них сказал мне: «Я не знаю, как я еще жив, было столько крови, я думал, что умру от заражения крови», — рассказала психолог.

«Конечно, дело не только в физическом увечье. Представьте себе, они молодые люди, только начали свою сексуальную жизнь, а затем в одну секунду все заканчивается. Они еще что-то чувствуют, все эти гормоны, но ничего не могут сделать. Они никогда не могут быть сексуально активными. Для молодого человека это самое худшее, что может произойти. Их достоинство так сильно пострадало, что это невозможно забыть. Россияне сказали им: «Мы делаем это, чтобы вы не могли иметь детей». Для меня это геноцид», – подчеркивает психолог.

По возвращении из плена парни они были склонны самоубийству. После реабилитации старший из двух них Яценко вернулся на фронт.

«Он настоял на том, чтобы снова присоединиться к побратимам», — сказала она, качая головой. – Он говорит, что он нужен на фронте и легче быть там, где нет женщин. Я предполагаю, что, учитывая произошедшее, он хочет убить россиян».

Но у психолога есть и другой страх: «Он может чувствовать, что его жизнь ничего не стоит и просто хочет умереть».

Тысячи солдат с обеих сторон попали в плен через 16 месяцев после российского вторжения. Киев не обнародует цифр, но периодически происходил обмен заключенными, подобный тому, когда вернулись эти двое мужчин.

Яценко считает, что кастрировали не только ее пациентов. «Мне сказали, что россияне очень искусно провели процедуру кастрации, вроде бы умели это делать. И я слышал о многих случаях от коллег, которые лечили других таких пациентов».

Яценко признается, что мужчин было тяжело лечить. «Они пьют много антидепрессантов, вот и все. И мы стараемся найти для них какие-то отвлекающие факторы. Они не могут общаться со своими родными или друзьями.

«У младшего, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, была девушка, которая сказала ему, что принимает его таким, какой он есть, но ему было слишком тяжело оставаться с ней, поэтому они теперь расстались».

На прошлой неделе этот парень перестал говорить, говорит психолог.

«У другого была понравившаяся девушка, и он планировал пригласить ее на свидание, но теперь не может ей сказать. Это все так грустно, – сказала она, – я никогда не забуду. С одной стороны я чувствую ярость, с другой – боль. Когда я смотрю видео с нашими украинскими солдатами, я так горжусь ими, но потом я слышу эти истории».

Как и многие украинцы, Яценко имеет тесные связи с рф. Ее отец россиянин, и она жила в Ростове до 18 лет, а потом переехала в Украину учиться и больше не возвращалась. С родственниками из рф она больше не общается.

«Эта жажда насилия у россиян в крови», – говорит Яценко. – Я видел, как она растет. Они всегда ненавидели нас, украинцев, издевались над нашими женщинами как над проститутками. Когда я сказала, что буду учиться в Полтаве, надо мной смеялись. Они не могут победить нас на поле боя, весь мир нам помогает, поэтому они делают это, чтобы деморализовать нас, чтобы посеять страх, чтобы отомстить. Это как взорвать Каховскую дамбу, потому что не могут владеть Херсоном, и поэтому они его разрушают».

Врачи полтавского роддома рассказали, что они консультировали женщин с оккупированных территорий, которых россияне изнасиловали, а затем вводили им в вагину герметик, чтобы они никогда не могли иметь детей.

Опыт замученных военнопленных часто подчеркивает аспект жестокости войны. В то время как сексуальное насилие над женщинами и девушками широко освещается в контексте войны, сексуальное насилие над мужчинами хуже задокументировано.

Украинский психолог описала ужасы, которые прошли ее пациенты, в новом отчете, где подробно фиксируется влияние сексуального насилия над мужчинами во время войны в Украине.