ЗСУ наступають на кількох напрямках на сході України, є просування – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про успішні дії ЗСУ.

“Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед”, – написала Маляр у телеграмі.

Вона зазначила, що ворог намагався наступати на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, але не зміг просунутися.

На півдні України точаться важкі бої на всіх напрямках.

“Ворог в обороні докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки”, – наголосила Маляр.