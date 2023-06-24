ЗСУ наступають на кількох напрямках на сході України, є просування – Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про успішні дії ЗСУ.
“Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка. На всіх напрямках є просування вперед”, – написала Маляр у телеграмі.
Вона зазначила, що ворог намагався наступати на Куп’янському, Лиманському та Мар’їнському напрямках, але не зміг просунутися.
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На півдні України точаться важкі бої на всіх напрямках.
“Ворог в обороні докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки”, – наголосила Маляр.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2023 в 19:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про успішні дії ЗСУ".