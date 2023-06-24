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ВСУ наступают на нескольких направлениях на востоке Украины, есть продвижение

Происшествия 19:50   24.06.2023
Оксана Горун
ВСУ наступают на нескольких направлениях на востоке Украины, есть продвижение Фото: Генштаб ВСУ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об успешных действиях ВСУ.

«Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. По направлению Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. Во всех направлениях есть продвижение вперед», — написала Маляр в telegram.

Она отметила, что враг пытался наступать на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях, но не смог продвинуться.

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На юге Украины продолжаются тяжелые бои на всех направлениях.

«Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники», — подчеркнула Маляр.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июня 2023 в 19:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об успешных действиях ВСУ".