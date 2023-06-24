ВСУ наступают на нескольких направлениях на востоке Украины, есть продвижение

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об успешных действиях ВСУ.

«Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. По направлению Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки, Курдюмовки. Во всех направлениях есть продвижение вперед», — написала Маляр в telegram.

Она отметила, что враг пытался наступать на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях, но не смог продвинуться.

На юге Украины продолжаются тяжелые бои на всех направлениях.

«Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия. В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники», — подчеркнула Маляр.