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РФ збільшила кількість ракетних ударів і атак дронами (інфографіка)

Суспільство 22:49   28.06.2023
Олена Нагорна
РФ збільшила кількість ракетних ударів і атак дронами (інфографіка)

За тиждень з 21 по 27 червня російські загарбники збільшили кількість ракетних обстрілів та застосування ударних дронів, пише Military Media Center.

Так, росіяни завдали в 1,6 раза більше ракетних ударів по Україні – 74 проти 46 за попередній тиждень.

Ударні безпілотники ворог застосував 61 раз, що більше ніж за попередній тиждень (44) у 1,4 раза.


Інфографіка: Military Media Center

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 22:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За тиждень з 21 по 27 червня російські загарбники збільшили кількість ракетних обстрілів та застосування ударних дронів, пише Military Media Center.".