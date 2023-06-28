РФ збільшила кількість ракетних ударів і атак дронами (інфографіка)

За тиждень з 21 по 27 червня російські загарбники збільшили кількість ракетних обстрілів та застосування ударних дронів, пише Military Media Center.

Так, росіяни завдали в 1,6 раза більше ракетних ударів по Україні – 74 проти 46 за попередній тиждень.

Ударні безпілотники ворог застосував 61 раз, що більше ніж за попередній тиждень (44) у 1,4 раза.



Інфографіка: Military Media Center