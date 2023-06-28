РФ увеличила количество ракетных ударов и атак дронами (инфографика)
За неделю с 21 по 27 июня российские захватчики увеличили количество ракетных обстрелов и применения ударных дронов, пишет Military Media Center.
Так, россияне нанесли в 1,6 раза больше ракетных ударов по Украине — 74 против 46 за предыдущую неделю.
Ударные беспилотники враг применил 61 раз, что больше чем за предыдущую неделю (44) в 1,4 раза.
Инфографика: Military Media Center
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 22:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю с 21 по 27 июня российские захватчики увеличили количество ракетных обстрелов и применения ударных дронов, пишет Military Media Center.".