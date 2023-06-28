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РФ увеличила количество ракетных ударов и атак дронами (инфографика)

Общество 22:49   28.06.2023
Елена Нагорная
РФ увеличила количество ракетных ударов и атак дронами (инфографика)

За неделю с 21 по 27 июня российские захватчики увеличили количество ракетных обстрелов и применения ударных дронов, пишет Military Media Center.

Так, россияне нанесли в 1,6 раза больше ракетных ударов по Украине — 74 против 46 за предыдущую неделю.

Ударные беспилотники враг применил 61 раз, что больше чем за предыдущую неделю (44) в 1,4 раза.


Инфографика: Military Media Center

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 22:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За неделю с 21 по 27 июня российские захватчики увеличили количество ракетных обстрелов и применения ударных дронов, пишет Military Media Center.".