РФ увеличила количество ракетных ударов и атак дронами (инфографика)

За неделю с 21 по 27 июня российские захватчики увеличили количество ракетных обстрелов и применения ударных дронов, пишет Military Media Center.

Так, россияне нанесли в 1,6 раза больше ракетных ударов по Украине — 74 против 46 за предыдущую неделю.

Ударные беспилотники враг применил 61 раз, что больше чем за предыдущую неделю (44) в 1,4 раза.



Инфографика: Military Media Center