Через ДТП під Харковом між «Daewoo Lanos» і скутером двоє травмованих

Травми різного ступеня тяжкості отримали у ДТП 68-річний водій та 70-річна пасажирка електроскутера, повідомила поліція Харківської області.

Автомобіль «Daewoo Lanos» і електроскутер зіткнулися в селищі Високий 7 липня близько 15 години. Після аварії 68-річного чоловіка та 70-річну жінку доставили до лікарні.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Харківському районі.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.