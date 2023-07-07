Через ДТП під Харковом між «Daewoo Lanos» і скутером двоє травмованих
Травми різного ступеня тяжкості отримали у ДТП 68-річний водій та 70-річна пасажирка електроскутера, повідомила поліція Харківської області.
Автомобіль «Daewoo Lanos» і електроскутер зіткнулися в селищі Високий 7 липня близько 15 години. Після аварії 68-річного чоловіка та 70-річну жінку доставили до лікарні.
Наразі поліцейські з’ясовують обставини ДТП у Харківському районі.
Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 21:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Травми різного ступеня тяжкості отримали у ДТП 68-річний водій та 70-річна пасажирка електроскутера, повідомила поліція Харківської області.".