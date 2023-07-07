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Из-за ДТП под Харьковом между Daewoo Lanos и скутером двое травмированных

Происшествия 21:45   07.07.2023
Оксана Якушко
Из-за ДТП под Харьковом между Daewoo Lanos и скутером двое травмированных

Травмы разной степени тяжести получили в ДТП 68-летний водитель и 70-летняя пассажирка электроскутера, сообщила полиция Харьковской области.

Автомобиль Daewoo Lanos и электроскутер столкнулись в поселке Высокий 7 июля около 15 часов. После аварии 68-летнего мужчину и 70-летнюю женщину отвезли в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Харьковском районе.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 21:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Травмы разной степени тяжести получили в ДТП 68-летний водитель и 70-летняя пассажирка электроскутера, сообщила полиция Харьковской области.".