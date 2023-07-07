Из-за ДТП под Харьковом между Daewoo Lanos и скутером двое травмированных
Травмы разной степени тяжести получили в ДТП 68-летний водитель и 70-летняя пассажирка электроскутера, сообщила полиция Харьковской области.
Автомобиль Daewoo Lanos и электроскутер столкнулись в поселке Высокий 7 июля около 15 часов. После аварии 68-летнего мужчину и 70-летнюю женщину отвезли в больницу.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП в Харьковском районе.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 21:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Травмы разной степени тяжести получили в ДТП 68-летний водитель и 70-летняя пассажирка электроскутера, сообщила полиция Харьковской области.".