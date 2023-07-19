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Інститут вивчення війни повідомив про дві проблеми окупантів на півдні України

Події 14:05   19.07.2023
Оксана Горун
Інститут вивчення війни повідомив про дві проблеми окупантів на півдні України

Різке погіршення логістики та відсутність ротації вже позначаються на стані армії загарбників. Вони починають здаватися у полон, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

“Напад на міст через Керченську протоку 17 липня, швидше за все, негайно позначиться на російській військовій логістиці на півдні України”, – дійшли висновку аналітики ISW.

Ще напередодні – у попередньому зведенні – про вплив обвалення мосту на логістику в ISW повідомляли як про те, що позначиться “і в короткостроковій, і в середньостроковій перспективі”. Однак перші кадри із забитих туристами доріг на окупованих територіях довели: процес уже запущено.

“На кадрах і знімках, опублікованих 17 та 18 липня, видно, що на трасі E58 Маріуполь-Мелітополь-Херсон (нинішня головна логістична магістраль Росії, що сполучає Росію з півднем України) у різних точках між Маріуполем та Бердянськом, а також у Херсонській області численні пробки та аварії. Російська окупаційна влада заявила, що скоротила рух транспорту на контрольно-пропускних пунктах Криму та Херсонської області біля Чонгара та Армянська через значні ранкові пробки. Російська окупаційна влада також рекламувала альтернативні маршрути та зупинки вздовж них, щоб туристи могли проїхати з окупованого Криму через окуповані Запорізьку та Донецьку області — тилові райони в зоні бойових дій — і повернутися до Росії”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

При цьому, навіть за оптимістичними заявами російських офіційних джерел, для повноцінного руху Кримський міст, що повалився, відкриють тільки в листопаді (якщо з ним більше нічого не трапиться). Поки що вигадують варіанти з одностороннім рухом.

Друга проблема окупантів на півдні – відсутність ротації у військах. Її озвучив вже після звільнення колишній командувач 58-ї загальновійськової армії окупантів генерал-майор Іван Попов. На думку ISW, стан армії РФ впливатиме і саме звільнення Попова, і озвучена ним інформація.

“Звільнення колишнього командувача 58-ї загальновійськової армії (САА) генерал-майора Івана Попова та згадані ним проблеми продовжують впливати на російські військові операції на півдні України та на обговорення цих операцій. Відомий пов’язаний з Кремлем російський блогер звинуватив українські сили у спробі виснажити сили, що обороняються на півдні України, і наголосив, що російське військове командування не вирішило проблеми ротації сил, про які говорив Попов перед звільненням”, – поінформували в ISW.

Частково ці прогнози вже підтверджуються – інформацією про масову здачу в полон окупантів на окремих ділянках фронту.

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“Деякі російські військові блогери посилили повідомлення про одночасну здачу в полон українським силам кількох російських штурмових груп чисельністю до взводу на запорізькому напрямку. Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися та повідомленням про подальшу капітуляцію”, – наголосили аналітики.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 14:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Різке погіршення логістики та відсутність ротації вже позначаються на стані армії загарбників. Вони починають здаватися у полон, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)".