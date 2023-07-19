Институт изучения войны сообщил о двух проблемах оккупантов на юге Украины

Резкое ухудшение логистики и отсутствие ротации уже сказываются на состоянии армии захватчиков. Они начинают сдаваться в плен, сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Нападение на мост через Керченский пролив 17 июля, скорее всего, немедленно отразится на российской военной логистике на юге Украины», — пришли к выводу аналитики ISW.

Еще накануне — в предыдущей сводке — о влиянии обрушения моста на логистику в ISW сообщали как о том, что скажется «и в краткосрочной, и в среднесрочной перспективе». Однако первые кадры с забитых туристами дорог на оккупированных территориях доказали: процесс уже запущен.

«На кадрах и снимках, опубликованных 17 и 18 июля, видно, что на трассе E58 Мариуполь-Мелитополь-Херсон (нынешняя главная логистическая магистраль России, соединяющая Россию с югом Украины) в различных точках между Мариуполем и Бердянском, а также в Херсонской области видны многочисленные пробки и аварии. Российские оккупационные власти заявили, что сократили движение транспорта на контрольно-пропускных пунктах Крыма и Херсонской области возле Чонгара и Армянска из-за значительных утренних пробок. Российские оккупационные власти также рекламировали альтернативные маршруты и остановки вдоль них, чтобы туристы могли проехать из оккупированного Крыма через оккупированные Запорожскую и Донецкую области — тыловые районы в зоне боевых действий — и вернуться в Россию», — отметили в Институте изучения войны.

При этом, даже по оптимистичным заявлениям российских официальных источников, для полноценного движения обрушившийся Крымский мост откроют только в ноябре (если с ним больше ничего не случится). Пока придумывают варианты с односторонним движением.

Вторая проблема оккупантов на юге — отсутствие ротации в войсках. Ее озвучил уже после увольнения бывший командующий 58-й общевойсковой армией оккупантов генерал-майор Иван Попов. По мнению ISW, на состояние армии РФ будет влиять и само увольнение Попова, и озвученная им информация.

«Увольнение бывшего командующего 58-й общевойсковой армией (САА) генерал-майора Ивана Попова и упомянутые им проблемы продолжают оказывать влияние на российские военные операции на юге Украины и на обсуждение этих операций. Известный связанный с Кремлем российский блогер обвинил украинские силы в попытке истощить российские силы, обороняющиеся на юге Украины, и отметил, что российское военное командование не решило проблемы ротации сил, о которых говорил Попов перед увольнением», — проинформировали в ISW.

Частично эти прогнозы уже подтверждаются — информацией о массовой сдаче в плен оккупантов на отдельных участках фронта.

«Некоторые российские военные блогеры усилили сообщения об одновременной сдаче в плен украинским силам нескольких российских штурмовых групп численностью до взвода на запорожском направлении. Постоянные проблемы с логистикой и операциями России на юге Украины, возможно, способствовали неспособности или нежеланию этих сил сражаться и сообщениям о последующей капитуляции», — подчеркнули аналитики.