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«Несіть мені корвалол». На Харківщині тестують нову систему оповіщення

Суспільство 11:56   19.07.2023
Оксана Якушко
«Несіть мені корвалол». На Харківщині тестують нову систему оповіщення

Мешканці Харкова та області масово реагують на потужний рингтон нової системи оповіщення, яку наразі тестують. 

“Увага! Область тестує нову програму! Додаткову небезпеку ця інформація не несе», – попередив сьогодні земляків мер Першотравневого Микола Бакшеєв.

Мешканці Харківщини вже масово відреагували на нову систему оповіщення коментарями «Несіть мені корвалол!», «У кого труси чисті?», «Дякую, посивіла».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харкова та області масово реагують на потужний рингтон нової системи оповіщення, яку наразі тестують. ".