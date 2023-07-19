«Несіть мені корвалол». На Харківщині тестують нову систему оповіщення

Мешканці Харкова та області масово реагують на потужний рингтон нової системи оповіщення, яку наразі тестують.

“Увага! Область тестує нову програму! Додаткову небезпеку ця інформація не несе», – попередив сьогодні земляків мер Першотравневого Микола Бакшеєв.

Мешканці Харківщини вже масово відреагували на нову систему оповіщення коментарями «Несіть мені корвалол!», «У кого труси чисті?», «Дякую, посивіла».