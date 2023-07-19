«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения

Жители Харькова и области массово реагируют на мощный рингтон новой системы оповещения, которую сейчас тестируют.

«Внимание! Область тестирует новую программу! Дополнительную опасность эта информация не несет», — предупредил сегодня земляков мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Жители Харьковщины уже массово отреагировали на новую систему оповещения комментариями «Несите мне корвалол!», «У кого трусы чистые?», «Спасибо, поседела».