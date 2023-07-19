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«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения

Общество 11:56   19.07.2023
Оксана Якушко
«Несите мне корвалол». На Харьковщине тестируют новую систему оповещения

Жители Харькова и области массово реагируют на мощный рингтон новой системы оповещения, которую сейчас тестируют.

«Внимание! Область тестирует новую программу! Дополнительную опасность эта информация не несет», — предупредил сегодня земляков мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Жители Харьковщины уже массово отреагировали на новую систему оповещения комментариями «Несите мне корвалол!», «У кого трусы чистые?», «Спасибо, поседела».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харькова и области массово реагируют на мощный рингтон новой системы оповещения, которую сейчас тестируют.".