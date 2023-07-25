Відмовитися від офлайн-навчання вирішила ще одна громада на Харківщині

У Борівській громаді новий навчальний рік розпочнеться в онлайн-форматі.

Це питання розглянули на робочій нараді, яку 24 липня провів начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний.

«У зв’язку з територіальною близькістю громади до зони ведення бойових дій, 2023-2024 навчальний рік у закладах освіти Борівщини розпочнеться онлайн. Загалом, у дистанційному режимі працюватимуть 6 закладів загальної середньої освіти, де навчатиметься 1124 дитини», – повідомила головна спеціалістка відділу з питань гуманітарної політики Світлана Шведченко.

Вона також зазначила, що наразі в громаді готуються до нового навчального року. Зокрема, формуються класи, списки дітей, штатний розпис та навчальні плани.

«На коригування подана проєктно-кошторисна документація щодо капітального ремонту Борівського ліцею. Проводяться заходи з облаштування захисних споруд на території закладів освіти», – додала Шведченко.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення щодо навчання прийняла і Чугуївська громада. Також відмовитися від очного навчання вирішили і в Богодухівській громаді.