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Відмовитися від офлайн-навчання вирішила ще одна громада на Харківщині

Суспільство 14:57   25.07.2023
Вікторія Яковенко
Відмовитися від офлайн-навчання вирішила ще одна громада на Харківщині Фото: Борівська селищна рада

У Борівській громаді новий навчальний рік розпочнеться в онлайн-форматі.

Це питання розглянули на робочій нараді, яку 24 липня провів начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний.

«У зв’язку з територіальною близькістю громади до зони ведення бойових дій, 2023-2024 навчальний рік у закладах освіти Борівщини розпочнеться онлайн. Загалом, у дистанційному режимі працюватимуть 6 закладів загальної середньої освіти, де навчатиметься 1124 дитини», – повідомила головна спеціалістка відділу з питань гуманітарної політики Світлана Шведченко.

Вона також зазначила, що наразі в громаді готуються до нового навчального року. Зокрема, формуються класи, списки дітей, штатний розпис та навчальні плани.

«На коригування подана проєктно-кошторисна документація щодо капітального ремонту Борівського ліцею. Проводяться заходи з облаштування захисних споруд на території закладів освіти», – додала Шведченко.

Нагадаємо, раніше аналогічне рішення щодо навчання прийняла і Чугуївська громада. Також відмовитися від очного навчання вирішили і в Богодухівській громаді.

Читайте також: Терехов запрошує харків’ян на зустріч, щоб обговорити формат навчання школярів

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді новий навчальний рік розпочнеться в онлайн-форматі.".