Отказаться от офлайн-обучения решила еще одна громада на Харьковщине

В Боровской громаде новый учебный год начнется в онлайн-формате.

Этот вопрос рассмотрели на рабочем совещании, которое 24 июля провел начальник Боровской поселковой военной администрации Александр Тертышный.

«В связи с территориальной близостью громады к зоне ведения боевых действий, 2023-2024 учебный год в учебных заведениях Боровщины начнется онлайн. В дистанционном режиме будут работать 6 учреждений общего среднего образования, где будет учиться 1124 ребенка», — сообщила главная специалист отдела по вопросам гуманитарной политики Светлана Шведченко.

Она также отметила, что сейчас в громаде готовятся к новому учебному году. В частности, формируются классы, списки детей, штатное расписание и учебные планы.

«На корректировку представлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту Боровского лицея. Проводятся меры по обустройству защитных сооружений на территории учебных заведений», — добавила Шведченко.

Напомним, ранее аналогичное решение касательно обучения приняла и Чугуевская громада. Также отказаться от очного обучения решили и в Богодуховской громаде.