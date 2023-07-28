ДСНС повідомила про масштабні руйнування у Великому Бурлуці через обстріл
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Рятувальники ДСНС обстежили місця “прильотів” у прикордонному смт Великий Бурлук.
“Рятувальники 12-ї ДРПЧ проводили обстеження селища Великий Бурлук, яке піддалось ворожим обстрілам напередодні. Виявлені пошкодження шести приватних домоволодінь, шести багатоквартирних будинків, навчального закладу та кафе. Постраждалих не виявлено”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Нагадаємо, раніше у ХОВА інформували, що по селищу Великий Бурлук армія РФ вдарила С-300.
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Також минулої доби рятувальники зафіксували пожежу, що виникла через обстріли. У селі Петропавлівка горіла суха трава на відкритій території. Вдень 27 липня вогонь охопив близько 1 га площі. Його ліквідували. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС обстежили місця “прильотів” у прикордонному смт Великий Бурлук".