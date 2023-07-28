ДСНС повідомила про масштабні руйнування у Великому Бурлуці через обстріл

Рятувальники ДСНС обстежили місця “прильотів” у прикордонному смт Великий Бурлук.

“Рятувальники 12-ї ДРПЧ проводили обстеження селища Великий Бурлук, яке піддалось ворожим обстрілам напередодні. Виявлені пошкодження шести приватних домоволодінь, шести багатоквартирних будинків, навчального закладу та кафе. Постраждалих не виявлено”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Нагадаємо, раніше у ХОВА інформували, що по селищу Великий Бурлук армія РФ вдарила С-300.

Також минулої доби рятувальники зафіксували пожежу, що виникла через обстріли. У селі Петропавлівка горіла суха трава на відкритій території. Вдень 27 липня вогонь охопив близько 1 га площі. Його ліквідували. Обійшлося без постраждалих.