ГСЧС сообщила о масштабных разрушениях в Великом Бурлуке из-за обстрела
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели ГСЧС обследовали места «прилетов» в приграничном пгт Великий Бурлук.
«Спасатели 12-й ДРПЧ проводили обследование поселка Великий Бурлук, подвергшегося вражеским обстрелам накануне. Выявлены повреждения шести частных домовладений, шести многоквартирных домов, учебного заведения и кафе. Пострадавшие не обнаружены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что по поселку Великий Бурлук армия РФ ударила С-300.
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Также за минувшие сутки спасатели зафиксировали вызванный обстрелами пожар. В селе Петропавловка горела сухая трава на открытой территории. Днем 27 июля огонь охватил около 1 гектара площади. Его ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС обследовали места «прилетов» в приграничном пгт Великий Бурлук".