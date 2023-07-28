ГСЧС сообщила о масштабных разрушениях в Великом Бурлуке из-за обстрела

Спасатели ГСЧС обследовали места «прилетов» в приграничном пгт Великий Бурлук.

«Спасатели 12-й ДРПЧ проводили обследование поселка Великий Бурлук, подвергшегося вражеским обстрелам накануне. Выявлены повреждения шести частных домовладений, шести многоквартирных домов, учебного заведения и кафе. Пострадавшие не обнаружены», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что по поселку Великий Бурлук армия РФ ударила С-300.

Также за минувшие сутки спасатели зафиксировали вызванный обстрелами пожар. В селе Петропавловка горела сухая трава на открытой территории. Днем 27 июля огонь охватил около 1 гектара площади. Его ликвидировали. Обошлось без пострадавших.