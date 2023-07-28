Удар авіабомбами по Куп’янщині: у прокуратурі показали наслідки (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Вчора близько 20:30 росіяни двома керованими авіабомбами ФАБ-250 вдарили по селу Новоосинове в Куп‘янському районі на Харківщині.
Наслідки обстрілу опублікували у Харківській обласній прокуратурі.
«Отримали поранення п’ятеро мирних мешканців: троє жінок віком 61, 65 та 72 років та двоє чоловіків 84 та 75 років», – повідомили правоохоронці.
У селі також пошкоджені житлові будинки.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора близько 20:30 росіяни двома керованими авіабомбами ФАБ-250 вдарили по селу Новоосинове в Куп‘янському районі на Харківщині.".