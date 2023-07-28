Вечірній удар по Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці про постраждалих
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив оперативну інформацію про те, що внаслідок обстрілу села Новоосинове в Куп’янському районі постраждали п’ятеро людей.
” Вчора ввечері, близько 21:15 ворог обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено два житлові будинки. Постраждало п’ять людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 та 75 років та жінки 65 та 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували“, – навів подробиці начальник ХОВА.
За інформацією Синєгубова, минулої доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.
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“У селах Петропавлівка та Подоли Куп’янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі. У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад“, – повідомив про наслідки начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив оперативну інформацію про те, що внаслідок обстрілу села Новоосинове в Куп’янському районі постраждали п’ятеро людей".