Вечірній удар по Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці про постраждалих

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив оперативну інформацію про те, що внаслідок обстрілу села Новоосинове в Куп’янському районі постраждали п’ятеро людей.

” Вчора ввечері, близько 21:15 ворог обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району. Пошкоджено два житлові будинки. Постраждало п’ять людей. 61-річна жінка госпіталізована з осколковими пораненнями. Чоловіки 84 та 75 років та жінки 65 та 72 років мають незначні ушкодження, отримали допомогу на місці, госпіталізації не потребували“, – навів подробиці начальник ХОВА.

За інформацією Синєгубова, минулої доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

“У селах Петропавлівка та Подоли Куп’янського району та Новоплатонівка Ізюмського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі. У с. Шийківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено зерновий склад“, – повідомив про наслідки начальник ХОВА.