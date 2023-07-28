Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших

Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил оперативную информацию о том, что в результате обстрела села Новоосиновое в Купянском районе пострадали пять человек.

«Вчера вечером, около 21:15 враг обстрелял с. Новоосиновое Купянского района. Повреждены два жилых дома. Пострадали пять человек. 61-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями. Мужчины 84 и 75 лет и женщины 65 и 72 лет имеют незначительные повреждения, получили помощь на месте, в госпитализации не нуждались», — привел подробности начальник ХОВА.

По информации Синегубова, за минувшие сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

«В селах Петропавловка и Подолы Купянского района и Новоплатоновка Изюмского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары. В с. Шейковка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден зерновой склад», — сообщил о последствиях начальник ХОВА.