Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил оперативную информацию о том, что в результате обстрела села Новоосиновое в Купянском районе пострадали пять человек.
«Вчера вечером, около 21:15 враг обстрелял с. Новоосиновое Купянского района. Повреждены два жилых дома. Пострадали пять человек. 61-летняя женщина госпитализирована с осколочными ранениями. Мужчины 84 и 75 лет и женщины 65 и 72 лет имеют незначительные повреждения, получили помощь на месте, в госпитализации не нуждались», — привел подробности начальник ХОВА.
По информации Синегубова, за минувшие сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
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«В селах Петропавловка и Подолы Купянского района и Новоплатоновка Изюмского района из-за вражеских обстрелов произошли лесные пожары. В с. Шейковка Изюмского района вражеским обстрелом поврежден зерновой склад», — сообщил о последствиях начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил оперативную информацию о том, что в результате обстрела села Новоосиновое в Купянском районе пострадали пять человек".