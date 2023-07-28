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Удар авиабомбами по Купянщине: в прокуратуре показали последствия (фото)

Происшествия 12:05   28.07.2023
Виктория Яковенко
Удар авиабомбами по Купянщине: в прокуратуре показали последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Вчера около 20:30 россияне двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 ударили по селу Новоосиново в Купянском районе на Харьковщине.

Последствия обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

«Получили ранения пятеро мирных жителей: три женщины в возрасте 61, 65 и 72 лет и двое мужчин 84 и 75 лет», — сообщили правоохранители.

В селе также повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера около 20:30 россияне двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 ударили по селу Новоосиново в Купянском районе на Харьковщине.".