Удар авиабомбами по Купянщине: в прокуратуре показали последствия (фото)

Вчера около 20:30 россияне двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 ударили по селу Новоосиново в Купянском районе на Харьковщине.

Последствия обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.

«Получили ранения пятеро мирных жителей: три женщины в возрасте 61, 65 и 72 лет и двое мужчин 84 и 75 лет», — сообщили правоохранители.

В селе также повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).