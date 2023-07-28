Удар авиабомбами по Купянщине: в прокуратуре показали последствия (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Вчера около 20:30 россияне двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 ударили по селу Новоосиново в Купянском районе на Харьковщине.
Последствия обстрела опубликовали в Харьковской областной прокуратуре.
«Получили ранения пятеро мирных жителей: три женщины в возрасте 61, 65 и 72 лет и двое мужчин 84 и 75 лет», — сообщили правоохранители.
В селе также повреждены жилые дома.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера около 20:30 россияне двумя управляемыми авиабомбами ФАБ-250 ударили по селу Новоосиново в Купянском районе на Харьковщине.".