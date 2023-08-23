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Правозахисники повідомили, скільки людей зникли безвісти на Харківщині (відео)

Репортаж 14:57   23.08.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Правозахисники повідомили, скільки людей зникли безвісти на Харківщині (відео) Фото: Павло Велицький

За даними Харківської правозахисної групи, на окупованих територіях України зниклими безвісти вважаються понад 4100 людей, більше половини з них – у Харківській області.

Про це під час брифінгу повідомив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Також за даними правозахисників, деякі злочини РФ не можуть розслідувати всередині України, бо в ККУ немає відповідних статей.Тому важливо, щоб ці справи розслідували міжнародні суди.

«Йдеться про катування. Це можна згадати як злочин проти людяності зокрема. Йдеться про насильницькі зникнення. За нашою базою даних зникли більше ніж 4100 осіб на окупованих територіях. Більше половини з них – у Харківській області. Йдеться про тих, хто був незаконно затриманий. Утримається під вартою і сьогодні. В нашій базі даних таких людей більше ніж 900», – зазначив Захаров.

Також, додали правозахисники, правоохоронцям не вистачає людського ресурсу.

«У Харківській області на одного слідчого СБУ приходиться більше, ніж 1500 злочинів. Хіба він може розслідувати таку кількість злочинів? Тому ця робота пов’язана з нашими сподіваннями на те, що ми зможемо привернути увагу і в Україні, і за її межами. Якби міжнародний кримінальний суд ці справи відкрив, ми б вважали би це нашою великою вдачею», – сказав Захаров.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Харківської правозахисної групи, на окупованих територіях України зниклими безвісти вважаються понад 4100 людей, більше половини з них – у Харківській області.".