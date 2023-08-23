Правозащитники сообщили, сколько людей пропали без вести на Харьковщине

По данным Харьковской правозащитной группы, на оккупированных территориях Украины пропавшими без вести считаются более 4100 человек, более половины из них – в Харьковской области.

Об этом на брифинге сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает корреспондент МГ «Объектив».

По данным правозащитников, некоторые преступления РФ не могут расследовать внутри Украины, потому что в УКУ нет соответствующих статей. Поэтому важно, чтобы эти дела расследовали международные суды.

«Речь идет о пытках. Это можно упомянуть как преступление против человечности в частности. Речь идет о насильственных исчезновениях. За нашей базой данных пропали более 4100 человек на оккупированных территориях. Более половины из них – в Харьковской области. Речь идет о тех, кто был незаконно задержан, удерживается под стражей и сегодня. В нашей базе данных таких людей более 900», — отметил Захаров.

Также, добавили правозащитники, правоохранителям не хватает человеческого ресурса.

«В Харьковской области на одного следователя СБУ приходится более 1500 преступлений. Разве он может расследовать такое количество преступлений? Поэтому эта работа связана с нашими надеждами на то, что мы сможем привлечь внимание и в Украине, и за ее пределами. Если бы международный уголовный суд эти дела открыл, мы бы считали это нашей большой удачей», — сказал Захаров.