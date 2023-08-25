Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа

Правоохоронці передали до суду справу вже колишнього поліцейського відділу реагування патрульної поліції ГУНП, який під час окупації Ізюма перейшов на бік ворога.

За даними Харківської обласної прокуратури, спочатку екскоп здійснював чергування разом із військовослужбовцями РФ на встановлених блокпостах, щоб знайти проукраїнськи налаштованих громадян.

Згодом колишній правоохоронець добровільно обійняв посаду «старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних» у так званому «Отделении полиции № 2 Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

На псевдопосаді чоловік забезпечував «громадський порядок» та незаконно затримував цивільних, додали в прокуратурі.

Наразі зрадник переховується від слідства. Його судитимуть заочно.

Чоловіка обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).