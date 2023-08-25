Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа

Суспільство 15:27   25.08.2023
Вікторія Яковенко
Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу вже колишнього поліцейського відділу реагування патрульної поліції ГУНП, який під час окупації Ізюма перейшов на бік ворога.

За даними Харківської обласної прокуратури, спочатку екскоп здійснював чергування разом із військовослужбовцями РФ на встановлених блокпостах, щоб знайти проукраїнськи налаштованих громадян.

Згодом колишній правоохоронець добровільно обійняв посаду «старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних» у так званому «Отделении полиции № 2 Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

На псевдопосаді чоловік забезпечував «громадський порядок» та незаконно затримував цивільних, додали в прокуратурі.

Наразі зрадник переховується від слідства. Його судитимуть заочно.

Чоловіка обвинувачують за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Читайте також: Сказав «Слава РФ» поліцейським: у Лозовій викрили колаборанта (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ
Потяги харківського напрямку затримуються через аварію на залізниці – УЗ
25.08.2023, 15:48
Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа
Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа
25.08.2023, 15:27
Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)
Горіли гараж та автомобілі: у Харкові сталася пожежа (фото)
25.08.2023, 15:05
У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро
У Харкові до кінця року закрили пішохідний перехід між двома станціями метро
25.08.2023, 14:51
На Куп’янському напрямку ворог знову «змістив акценти» – ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог знову «змістив акценти» – ЗСУ
25.08.2023, 14:05
«Харківводоканал» запрошує на роботу
«Харківводоканал» запрошує на роботу
25.08.2023, 14:27

Новини за темою:

13:34
Сказав «Слава РФ» поліцейським: у Лозовій викрили колаборанта (відео)
13:10
Склад вибухівок і боєприпасів знайшли вдома у мешканця Чугуївщини (фото)
12:15
На Харківщині судитимуть зрадника, який організовував псевдореферендум
09:31
Били з РСЗВ: подробиці ранкового обстрілу Харківщини (фото)
19:02
Авіаударів завдали росіяни біля Орлянського на Харківщині – Генштаб ЗСУ

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Шукав патріотів разом з окупантами: на Харківщині судитимуть екскопа»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 15:27;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу вже колишнього поліцейського відділу реагування патрульної поліції ГУНП, який під час окупації Ізюма перейшов на бік ворога.".