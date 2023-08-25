Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🟢

Искал патриотов вместе с оккупантами: на Харьковщине будут судить экс-копа

Общество 15:27   25.08.2023
Виктория Яковенко
Искал патриотов вместе с оккупантами: на Харьковщине будут судить экс-копа Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело уже бывшего полицейского отдела реагирования патрульной полиции ГУНП, который во время оккупации Изюма перешел на сторону врага.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала экс-коп дежурил вместе с военнослужащими РФ на блокпостах, чтобы найти проукраински настроенных граждан.

Потом бывший полицейский добровольно вступил в должность «старшего участкового уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних» в так называемом «Отделении полиции № 2 Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

На псевдодолжности мужчина обеспечивал «общественный порядок» и незаконно задерживал гражданских, добавили в прокуратуре.

Сейчас предатель скрывается от следствия. Его будут судить заочно.

Мужчину обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Читайте также: Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
25.08.2023, 07:17
На Купянском направлении враг снова «сместил акценты» — ВСУ
На Купянском направлении враг снова «сместил акценты» — ВСУ
25.08.2023, 14:05
Горели гараж и автомобили: в Харькове произошел пожар (фото)
Горели гараж и автомобили: в Харькове произошел пожар (фото)
25.08.2023, 15:05
В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро
В Харькове до конца года закрыли переход между двумя станциями метро
25.08.2023, 14:51
Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости
Работа в Харькове: ТОП-10 вакансий от Службы занятости
24.08.2023, 11:02
Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге
Поезда харьковского направления задерживаются из-за аварии на железной дороге
25.08.2023, 15:48

Новости по теме:

13:34
Сказал «Слава РФ» полицейским: в Лозовой разоблачили коллаборанта (видео)
13:10
Склад взрывчаток и боеприпасов нашли дома у жителя Чугуевщины (фото)
12:15
На Харьковщине будут судить предателя, который организовывал псевдореферендум
09:31
Били из РСЗО: подробности утреннего обстрела Харьковщины (фото)
19:02
Авиаудары нанесли россияне возле Орлянского на Харьковщине — Генштаб ВСУ

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Искал патриотов вместе с оккупантами: на Харьковщине будут судить экс-копа»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 15:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело уже бывшего полицейского отдела реагирования патрульной полиции ГУНП, который во время оккупации Изюма перешел на сторону врага.".