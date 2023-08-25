Искал патриотов вместе с оккупантами: на Харьковщине будут судить экс-копа

Правоохранители передали в суд дело уже бывшего полицейского отдела реагирования патрульной полиции ГУНП, который во время оккупации Изюма перешел на сторону врага.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала экс-коп дежурил вместе с военнослужащими РФ на блокпостах, чтобы найти проукраински настроенных граждан.

Потом бывший полицейский добровольно вступил в должность «старшего участкового уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних» в так называемом «Отделении полиции № 2 Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

На псевдодолжности мужчина обеспечивал «общественный порядок» и незаконно задерживал гражданских, добавили в прокуратуре.

Сейчас предатель скрывается от следствия. Его будут судить заочно.

Мужчину обвиняют по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).