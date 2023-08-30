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Групове зґвалтування окупантами дівчини на Харківщині: справу передали до суду

Події 16:20   30.08.2023
Вікторія Яковенко
Групове зґвалтування окупантами дівчини на Харківщині: справу передали до суду

Прокуратура завершила досудове розслідування щодо трьох російських військових, які навесні минулого року під час окупації Харківщини зґвалтували 20-річну дівчину.

Трьох окупантів обвинувачують за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ), повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Раніше правоохоронці ідентифікували злочинців, ними виявилися 43-річний полковник, командир 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії ЗС РФ, а також двоє його підлеглі – 20-річний рядовий-водій і 24-річний молодший сержант.

Нагадаємо, раніше голова Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков розповів подробиці злочину.

“Одного разу вони зайшли в будинок, де разом зі своєю родиною мешкала 20-річна дівчина. Вони почали погрожувати, стріляти з автоматів по господарських спорудах. Після чого вилучили всі засоби зв’язку в родини та переконавшись в тому, що в будинку крім цивільних нікого немає, покинули територію домоволодіння. Однак вже ввечері повернулися, наказали родині дівчини залишатися вдома, а її силоміць посадили в БТР і повезли до будинку, де їх на той час чекав їхній командир. Слідуючи до пункту призначення, вони натягнули дівчині на очі капюшон, щоб вона не бачила маршрут. А також в БТРі почали оголювати дівчину. Після прибуття до будинку, де перебував російський командир, вони всі четверо по черзі зґвалтували дівчину. Сам командир, йому 43 роки, він у званні полковника, перед початком злочину наказав своїм підлеглим, що це він буде робити першим. Після деокупації цього населеного пункту дівчина звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою з метою встановлення цих військовослужбовців та притягнення їх до відповідальності”, – розповів Фільчаков.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура завершила досудове розслідування щодо трьох російських військових, які навесні минулого року під час окупації Харківщини зґвалтували 20-річну дівчину.".