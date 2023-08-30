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Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: дело отдали в суд

Происшествия 16:20   30.08.2023
Виктория Яковенко
Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: дело отдали в суд

Прокуратура завершила досудебное расследование по трем российским военным, которые весной прошлого года во время оккупации Харьковщины изнасиловали 20-летнюю девушку.

Троих оккупантов обвиняют по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ), сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Ранее правоохранители идентифицировали преступников, ими оказались 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии ВС РФ, а также двое его подчиненных — 20-летний рядовой-водитель и 24-летний младший сержант.

Напомним, ранее глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков рассказал подробности преступления.

«Однажды они зашли в дом, где вместе со своей семьей жила 20-летняя девушка. Они начали угрожать, стрелять из автоматов по хозяйственным постройкам. После чего изъяли все средства связи у семьи и убедившись в том, что в доме кроме гражданских никого нет, покинули территорию домовладения. Однако уже вечером вернулись, приказали семье девушки оставаться дома, а ее силой посадили в БТР и повезли к дому, где их в то время ждал командир. Следуя к пункту назначения, они натянули девушке на глаза капюшон, чтобы она не видела маршрут. А также в БТРе начали обнажать девушку. По прибытии к дому, где находился российский командир, они все четверо по очереди изнасиловали девушку. Сам командир, ему 43 года, он в звании полковника, перед началом преступления приказал своим подчиненным, что это он будет делать первым. После деоккупации этого населенного пункта девушка обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением с целью установления этих военнослужащих и привлечения их к ответственности», — рассказывал Фильчаков.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 16:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура завершила досудебное расследование по трем российским военным, которые весной прошлого года во время оккупации Харьковщины изнасиловали 20-летнюю девушку.".