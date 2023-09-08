Близько 25 ударів завдали окупанти по Синьківці на Харківщині – ЗСУ

Минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку росіяни 554 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. 68 ударів завдали по Новоєгорівці на Луганщині та близько 25 – по Синьківці на Харківщині.

Ворог використовував артилерію, танки, штурмову авіацію – Су-35 та Су-25, а також армійську авіацію, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, аби прорвати нашу оборону на Лимано-Куп’янському напрямку. Але готовими варто бути завжди, адже вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації, диверсії, постійно ведеться дуже інтенсивний обстріл позицій наших захисників… Відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в районі Новоєгорівки, також атакує в районі Синьківки”, – зазначив Євлаш.

За його словами, українські бійці знищили 101 окупанта, два ворожі танки Т-72, ​​гармату Д-20, гармату Д-30 та три БпЛА.

Нагадаємо, про відбиті в районі Синьківки російські атаки вранці 8 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.