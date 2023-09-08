Порядка 25 ударов нанесли оккупанты по Синьковке на Харьковщине — ВСУ
За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении россияне 554 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. 68 ударов нанесли по Новоегоровке на Луганщине и около 25 — по Синьковке на Харьковщине.
Враг использовал артиллерию, танки, штурмовую авиацию — Су-35 и Су-25, а также армейскую авиацию, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Россияне продолжают готовить свои штурмовые подразделения, чтобы прорвать нашу оборону на Лимано-Купянском направлении. Но готовыми следует быть всегда, ведь они постоянно пытаются устраивать какие-то провокации, диверсии, постоянно ведется очень интенсивный обстрел позиций наших защитников… Произошло пять боевых столкновений. Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в районе Новоегоровки, также атакует в районе Синьковки», — отметил Евлаш.
По его словам, украинские бойцы уничтожили 101 оккупанта, два вражеских танка Т-72, пушку Д-20, пушку Д-30 и три БпЛА.
Напомним, об отбитых в районе Синьковки вражеских атаках утром 8 сентября сообщил Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 10:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении россияне 554 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. 68 ударов нанесли по Новоегоровке на Луганщине и около 25 — по Синьковке на Харьковщине.".