Поблизу Синьківки на Куп’янщині окупанти зазнали втрат і відійшли – Синєгубов
Українські захисники відбили чергову спробу ворога піти у наступ у районі села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти зазнали втрат і відійшли на свої позиції”, – розповів він у телеграмі.
Про обстріл Куп’янського району в соцмережах почали писати пізно ввечері 7 вересня. Вранці начальник ХОВА повідомив, що близько 2:30 окупанти обстріляли село Петропавлівка, внаслідок чого було поранено 68-річного чоловіка. Також уночі ворог гатив по селу Кучерівка, пошкоджено житловий будинок.
Про відбиті в районі Синьківки російські атаки вранці 8 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2023 в 09:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські захисники відбили чергову спробу ворога піти у наступ у районі села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".