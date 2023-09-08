Поблизу Синьківки на Куп’янщині окупанти зазнали втрат і відійшли – Синєгубов

Українські захисники відбили чергову спробу ворога піти у наступ у районі села Синьківка Куп’янського району Харківської області, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти зазнали втрат і відійшли на свої позиції”, – розповів він у телеграмі.

Про обстріл Куп’янського району в соцмережах почали писати пізно ввечері 7 вересня. Вранці начальник ХОВА повідомив, що близько 2:30 окупанти обстріляли село Петропавлівка, внаслідок чого було поранено 68-річного чоловіка. Також уночі ворог гатив по селу Кучерівка, пошкоджено житловий будинок.

Про відбиті в районі Синьківки російські атаки вранці 8 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.