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Вблизи Синьковки на Купянщине войска РФ понесли потери и отошли — Синегубов

Политика 09:25   08.09.2023
Елена Нагорная
Вблизи Синьковки на Купянщине войска РФ понесли потери и отошли — Синегубов

Украинские защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе села Синьковка Купянского района Харьковской области, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Оккупанты понесли потери и отошли на свои позиции», — рассказал он в Telegram.

Об обстрелах Купянского района в соцсетях начали писать поздно вечером 7 сентября. Утром начальник ХОВА сообщил, что около 2:30 оккупанты обстреляли село Петропавловка, в результате чего был ранен 68-летний мужчина. Также ночью враг бил по селу Кучеровка, поврежден жилой дом.

Об отбитых в районе Синьковки вражеских атаках утром 8 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 09:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе села Синьковка Купянского района Харьковской области.".