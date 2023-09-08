Вблизи Синьковки на Купянщине войска РФ понесли потери и отошли — Синегубов
Украинские защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе села Синьковка Купянского района Харьковской области, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты понесли потери и отошли на свои позиции», — рассказал он в Telegram.
Об обстрелах Купянского района в соцсетях начали писать поздно вечером 7 сентября. Утром начальник ХОВА сообщил, что около 2:30 оккупанты обстреляли село Петропавловка, в результате чего был ранен 68-летний мужчина. Также ночью враг бил по селу Кучеровка, поврежден жилой дом.
Об отбитых в районе Синьковки вражеских атаках утром 8 сентября сообщил Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 09:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники отбили очередную попытку врага пойти в наступление в районе села Синьковка Купянского района Харьковской области.".