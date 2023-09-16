Авіаудар РФ припав по житловому будинку на Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки терористичних атак армії РФ на Харківщині за добу.

“Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Копанки Ізюмського району повністю знищено приватний житловий будинок, ще два будинки знищені частково. Попередньо, без постраждалих. У с. Симонівка Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено заклад освіти”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За добу, за даними начальника ХОВА, окупанти завдали авіаударів також по Стрілечій Харківського та Котлярівці Куп’янського районів. Сам Куп’янськ був під артобстрілом.

“Російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів”, – зазначив Синєгубов.

Інформації щодо постраждалих немає.