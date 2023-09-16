Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях террористических атак армии РФ на Харьковщине за сутки.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. Предварительно, без пострадавших. В с. Симоновка Чугуевского района вражеским обстрелом повреждено учебное заведение», — написал Синегубов в telegram.

За сутки, по данным начальника ХОВА, оккупанты нанесли авиаудары также по Стрелечьей Харьковского и Котляровке Купянского районов. Сам Купянск был под артобстрелом.

«Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов», — отметил Синегубов.

Информации о пострадавших нет.