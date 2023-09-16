Live
  • Сб 16.09.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов

Происшествия 08:27   16.09.2023
Оксана Горун
Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях террористических атак армии РФ на Харьковщине за сутки.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. Предварительно, без пострадавших. В с. Симоновка Чугуевского района вражеским обстрелом повреждено учебное заведение», — написал Синегубов в telegram.

За сутки, по данным начальника ХОВА, оккупанты нанесли авиаудары также по Стрелечьей Харьковского и Котляровке Купянского районов. Сам Купянск был под артобстрелом.

«Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов», — отметил Синегубов.

Читайте также: Оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Информации о пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
«Настоящая осень» в Харькове отменяется: прогноз погоды на выходные и дальше
15.09.2023, 22:00
Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов
Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов
16.09.2023, 08:27
Экс-начальник департамента ХОВА возглавил один из крупнейших вузов Харькова
Экс-начальник департамента ХОВА возглавил один из крупнейших вузов Харькова
15.09.2023, 20:16
Два ребенка пострадали в ДТП в Харькове (фото)
Два ребенка пострадали в ДТП в Харькове (фото)
16.09.2023, 09:10
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
14.09.2023, 22:41
На Харьковщине обстрелами поврежден 81 объект промышленности — ХОВА
На Харьковщине обстрелами поврежден 81 объект промышленности — ХОВА
16.09.2023, 09:48

Новости по теме:

20:16
Экс-начальник департамента ХОВА возглавил один из крупнейших вузов Харькова
18:33
265 миллионов на школьные укрытия: Синегубов рассказал, как потратят деньги
15:48
Синегубов сообщил, насколько Харьковщина готова к отопительному сезону
08:23
Враг продолжил бить по Волчанску, сутки — без пострадавших. Сводка Синегубова
07:15
Генштаб: о частичном успехе ВСУ под Бахмутом и авиаударах по Харьковщине

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 08:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях террористических атак армии РФ на Харьковщине за сутки".