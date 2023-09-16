Авиаудар РФ пришелся по жилому дому на Харьковщине — Синегубов
Фото: telegram Олега Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях террористических атак армии РФ на Харьковщине за сутки.
«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Копанки Изюмского района полностью уничтожен частный жилой дом, еще 2 дома уничтожены частично. Предварительно, без пострадавших. В с. Симоновка Чугуевского района вражеским обстрелом повреждено учебное заведение», — написал Синегубов в telegram.
За сутки, по данным начальника ХОВА, оккупанты нанесли авиаудары также по Стрелечьей Харьковского и Котляровке Купянского районов. Сам Купянск был под артобстрелом.
«Российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов», — отметил Синегубов.
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Информации о пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях террористических атак армии РФ на Харьковщине за сутки".