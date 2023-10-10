Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи
Сапери продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети в Харківській області. 10 жовтня попередили про роботи, що заплановані в Балаклійській громаді.
“Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – попередила Балаклійська міська військова адміністрація.
За інформацією ХОВА, за минулу добу на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили понад 11 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети в Харківській області. 10 жовтня попередили про роботи, що заплановані в Балаклійській громаді".