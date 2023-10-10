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Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи

Суспільство 09:38   10.10.2023
Оксана Горун
Сьогодні на Харківщині працюють сапери: де будуть вибухи

Сапери продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети в Харківській області. 10 жовтня попередили про роботи, що заплановані в Балаклійській громаді.

“Шановні мешканці! Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери”, – попередила Балаклійська міська військова адміністрація.

За інформацією ХОВА, за минулу добу на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили понад 11 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Сотні одиниць техніки потрібні для розмінування на Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сапери продовжують знищувати вибухонебезпечні предмети в Харківській області. 10 жовтня попередили про роботи, що заплановані в Балаклійській громаді".