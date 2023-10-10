Сегодня на Харьковщине работают саперы: где будут взрывы

Саперы продолжают уничтожать взрывоопасные предметы в Харьковской области. 10 октября предупредили о работах, запланированных в Балаклейской громаде.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредила Балаклейская городская военная администрация.

По информации ХОВА, за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 114 взрывоопасных предметов.

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