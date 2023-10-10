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Сегодня на Харьковщине работают саперы: где будут взрывы

Общество 09:38   10.10.2023
Оксана Горун
Сегодня на Харьковщине работают саперы: где будут взрывы

Саперы продолжают уничтожать взрывоопасные предметы в Харьковской области. 10 октября предупредили о работах, запланированных в Балаклейской громаде.

«Уважаемые жители! Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы», — предупредила Балаклейская городская военная администрация.

По информации ХОВА, за минувшие сутки на Харьковщине пиротехники ГСЧС обследовали более 11 га территории и обезвредили 114 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Сотни единиц техники нужны для разминирования на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Саперы продолжают уничтожать взрывоопасные предметы в Харьковской области. 10 октября предупредили о работах, запланированных в Балаклейской громаде".