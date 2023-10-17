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Туман і повернення нічних морозів: погода в Харкові та області на 18 жовтня

Суспільство 20:32   17.10.2023
Олена Нагорна
Туман і повернення нічних морозів: погода в Харкові та області на 18 жовтня Фото: Василь Голосний

У середу, 18 жовтня, у Харкові та області опади не прогнозуються, при цьому повертаються нічні морози. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0-2 градуси морозу, вдень – 7-9 тепла.

По області нічна температура становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень термометри покажуть 5-10 тепла.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 20:32;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 18 жовтня, у Харкові та області опади не прогнозуються, при цьому повертаються нічні морози. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.".