Туман і повернення нічних морозів: погода в Харкові та області на 18 жовтня
Фото: Василь Голосний
У середу, 18 жовтня, у Харкові та області опади не прогнозуються, при цьому повертаються нічні морози. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0-2 градуси морозу, вдень – 7-9 тепла.
По області нічна температура становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень термометри покажуть 5-10 тепла.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 18 октября, гидрометцентр, морозы, погода, прогноз, туман, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 20:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 18 жовтня, у Харкові та області опади не прогнозуються, при цьому повертаються нічні морози. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.".