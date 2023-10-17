Туман і повернення нічних морозів: погода в Харкові та області на 18 жовтня

У середу, 18 жовтня, у Харкові та області опади не прогнозуються, при цьому повертаються нічні морози. Вночі та вранці у регіоні очікується слабкий туман, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0-2 градуси морозу, вдень – 7-9 тепла.

По області нічна температура становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень термометри покажуть 5-10 тепла.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.