Туман и возвращение ночных морозов: погода в Харькове и области на 18 октября
Фото: Василий Голосный
В среду, 18 октября, в Харькове и области осадки не прогнозируются, при этом возвращаются ночные морозы. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 0-2 градуса мороза, днем — 7-9 тепла.
По области ночная температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем термометры покажут 5-10 тепла.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 18 октября, гидрометцентр, морозы, погода, прогноз, туман, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 20:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 18 октября, в Харькове и области осадки не прогнозируются, при этом возвращаются ночные морозы. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.".