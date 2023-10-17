Туман и возвращение ночных морозов: погода в Харькове и области на 18 октября

В среду, 18 октября, в Харькове и области осадки не прогнозируются, при этом возвращаются ночные морозы. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 0-2 градуса мороза, днем — 7-9 тепла.

По области ночная температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем термометры покажут 5-10 тепла.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.