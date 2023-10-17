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Туман и возвращение ночных морозов: погода в Харькове и области на 18 октября

Общество 20:32   17.10.2023
Елена Нагорная
Туман и возвращение ночных морозов: погода в Харькове и области на 18 октября Фото: Василий Голосный

В среду, 18 октября, в Харькове и области осадки не прогнозируются, при этом возвращаются ночные морозы. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать 0-2 градуса мороза, днем — 7-9 тепла.

По области ночная температура составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем термометры покажут 5-10 тепла.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 20:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 18 октября, в Харькове и области осадки не прогнозируются, при этом возвращаются ночные морозы. Ночью и утром в регионе ожидается слабый туман, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.".