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Без зв’язку прикордонники залишили окупантів на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 17:27   21.10.2023
Вікторія Яковенко
Без зв’язку прикордонники залишили окупантів на Куп’янському напрямку (відео)

Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявили та знищили ворожу вишку з ретранслятором на Куп’янському напрямку.

«Дрон-камікадзе прикордонників «перервав» окупантам зв’язок», –  зазначає Державна прикордонна служба України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 17:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявили та знищили ворожу вишку з ретранслятором на Куп’янському напрямку.".