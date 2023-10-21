Без зв’язку прикордонники залишили окупантів на Куп’янському напрямку (відео)
Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявили та знищили ворожу вишку з ретранслятором на Куп’янському напрямку.
«Дрон-камікадзе прикордонників «перервав» окупантам зв’язок», – зазначає Державна прикордонна служба України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вышка, Купянское, направление, окупанти, пограничники, связь;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2023 в 17:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявили та знищили ворожу вишку з ретранслятором на Куп’янському напрямку.".