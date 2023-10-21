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Без связи пограничники оставили оккупантов на Купянском направлении (видео)

Общество 17:27   21.10.2023
Виктория Яковенко
Без связи пограничники оставили оккупантов на Купянском направлении (видео)

Аэроразведчики бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили вражескую вышку с ретранслятором на Купянском направлении.

«Дрон-камикадзе пограничников «прервал» оккупантам связь», — отмечает Государственная пограничная служба Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 17:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили вражескую вышку с ретранслятором на Купянском направлении.".