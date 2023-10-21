Без связи пограничники оставили оккупантов на Купянском направлении (видео)
Аэроразведчики бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили вражескую вышку с ретранслятором на Купянском направлении.
«Дрон-камикадзе пограничников «прервал» оккупантам связь», — отмечает Государственная пограничная служба Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вышка, Купянское, направление, оккупанты, окупанти, пограничники, связь;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 17:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аэроразведчики бригады «Сталевий кордон» Гвардии наступления обнаружили и уничтожили вражескую вышку с ретранслятором на Купянском направлении.".