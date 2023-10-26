Росіяни вдарили авіабомбою по селу Подоли, де травмувалася жінка (фото)

Наслідки удару авіабомби по селу Подоли Куп’янського району на Харківщині показали в Харківській обласній прокуратурі.

По селу армія РФ вдарила 25 жовтня приблизно о 20:00. Поранення отримала 83-річна жінка.

Також в населеному пункті через обстріл пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).