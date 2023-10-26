Росіяни вдарили авіабомбою по селу Подоли, де травмувалася жінка (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки удару авіабомби по селу Подоли Куп’янського району на Харківщині показали в Харківській обласній прокуратурі.
По селу армія РФ вдарила 25 жовтня приблизно о 20:00. Поранення отримала 83-річна жінка.
Також в населеному пункті через обстріл пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, додали правоохоронці.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 12:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару авіабомби по селу Подоли Куп’янського району на Харківщині показали в Харківській обласній прокуратурі.".