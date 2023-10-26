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Росіяни вдарили авіабомбою по селу Подоли, де травмувалася жінка (фото)

Події 12:41   26.10.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили авіабомбою по селу Подоли, де травмувалася жінка (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки удару авіабомби по селу Подоли Куп’янського району на Харківщині показали в Харківській обласній прокуратурі.

По селу армія РФ вдарила 25 жовтня приблизно о 20:00. Поранення отримала 83-річна жінка.

Також в населеному пункті через обстріл пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 12:41;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару авіабомби по селу Подоли Куп’янського району на Харківщині показали в Харківській обласній прокуратурі.".