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Россияне ударили авиабомбой по селу Подолы, где травмировалась женщина (фото)

Происшествия 12:41   26.10.2023
Виктория Яковенко
Россияне ударили авиабомбой по селу Подолы, где травмировалась женщина (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия удара авиабомбы по селу Подолы Купянского района на Харьковщине показали в Харьковской областной прокуратуре.

По селу армия РФ ударила 25 октября примерно в 20:00. Ранение получила 83-летняя женщина.

Также в населенном пункте из-за обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 12:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара авиабомбы по селу Подолы Купянского района на Харьковщине показали в Харьковской областной прокуратуре.".