Россияне ударили авиабомбой по селу Подолы, где травмировалась женщина (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Последствия удара авиабомбы по селу Подолы Купянского района на Харьковщине показали в Харьковской областной прокуратуре.
По селу армия РФ ударила 25 октября примерно в 20:00. Ранение получила 83-летняя женщина.
Также в населенном пункте из-за обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки, добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Читайте также: Соседи вытащили из-под завалов: в селе на Харьковщине ранена женщина
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, подолы, прокуратура, травмировалась, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне ударили авиабомбой по селу Подолы, где травмировалась женщина (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара авиабомбы по селу Подолы Купянского района на Харьковщине показали в Харьковской областной прокуратуре.".