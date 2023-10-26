Россияне ударили авиабомбой по селу Подолы, где травмировалась женщина (фото)

Последствия удара авиабомбы по селу Подолы Купянского района на Харьковщине показали в Харьковской областной прокуратуре.

По селу армия РФ ударила 25 октября примерно в 20:00. Ранение получила 83-летняя женщина.

Также в населенном пункте из-за обстрелов повреждены частные дома и хозяйственные постройки, добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).